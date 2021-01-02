تعادل إشبيلية وريال بيتيس بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

تعادل فريق إشبيلية مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

افتتح التسجيل إشبيلية عبر نجمه خوسيه خواكين فرنانديز في الدقيقة 48 لكن سرعان ما أدرك ريا ل بيتيس التعادل بعد 5 دقائق فقط من ركلة جزاء سددها كاناليس.

وبهذه النتيجة رفع ريال بيتيس رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع في الدوري الإسباني لكرة القدم كما رفع إشبيلية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق.