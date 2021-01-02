1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس و262 في الجزائر

تونس –الجزائر- سانا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 1422 إصابة جديدة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

ونقلت تونس أفريقيا للأنباء عن الوزارة قولها في تقريرها اليومي إن إجمالي الإصابات بكورونا في تونس وصل لغاية الآن إلى141979 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4765 حالة.

وفي الجزائر أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار تسجيل 262 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 100159 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 2769 حالة.