الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في تعزيز إنتاج اللقاحات ضد كورونا

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحاتها ضد فيروس كورونا للتغلب على أزمة التوزيع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الصحة ستيلا كيرياكيدس قولها في تصريح اليوم إن التكتل مستعد لبذل المزيد لصالح شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية والشركات الأخرى التي لديها لقاحات ضد فيروس كورونا مع بدء حملة التطعيم مشيرة إلى أن أي تأخير في الحصول على اللقاحات المعتمدة يعود إلى نقص الطاقة الإنتاجية وليس التخطيط الأوروبي.

وأضافت كيرياكيدس أن الاتحاد الأوروبي قدم دعماً بمقدار 100 مليون يورو لشركة بايونتيك التي طورت لقاحا بالتعاون مع شركة فايزر للمساعدة في تعزيز القدرات الإنتاجية مؤكدة أن الوضع “سيتحسن خطوة خطوة” بعد أسبوع من بدء حملات التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي.

ولفتت كيرياكيدس إلى أنه في حال تمت الموافقة على جميع اللقاحات فسيكون لدى أوروبا أكثر من ملياري جرعة متاحة لـ 450 مليون أوروبي وجيرانهم ما يمكن الأوروبيين من الخروج من الأزمة بشكل أسرع.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية التي تقدم المشورة للمفوضية الأوروبية وافقت في الـ 21 من كانون الأول الماضي على لقاح فايزر بايونتيك لكن من غير المتوقع الترخيص للقاح شركة موديرنا الأمريكية قبل السادس من كانون الثاني.