أبناء جاليتنا في إقليم الأندلس يدينون الاعتداءات الإسرائيلية

مدريد-سانا

أدان أبناء الجالية السورية وطلبتنا في إقليم الأندلس ورابطة رجال الأعمال السوريين الإسبان في إسبانيا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية والتي تنتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار أبناء الجالية في بيان لهم إلى أن مواصلة الكيان الصهيوني شن هذه الاعتداءات تأتي بهدف مساعدة التنظيمات الإرهابية المجرمة ورفع معنوياتها المنهارة أمام ضربات الجيش العربي السوري وإنجازاته في جميع المناطق.

وطالب البيان المؤسسات الدولية الراعية للقانون الدولي بالقيام بعملها الذي تأسست من أجله واتخاذ إجراءات جدية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وكسر الحصار والعقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري وخاصة في ظل وباء كورونا.

وشدد أبناء الجالية والطلبة السوريون في الأندلس ورابطة رجال الأعمال السوريين الإسبان في إسبانيا على وقوفهم بجانب وطنهم سورية وجيشه في مواجهة الحرب على الإرهاب حتى تحقيق النصر وعودة جميع المهجرين إلى ديارهم للمساهمة في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب وداعموه.