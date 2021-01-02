أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل 57725 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية البريطانية قولها في بيانات رسمية إنه تم تسجيل 445 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مشيرة إلى أن هذا اليوم الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية المسجلة في البلاد 50 ألفاً.

وأظهرت بيانات أمس تسجيل 53285 إصابة جديدة و613 وفاة.

ووفق موقع وورلدوميترز المتخصص برصد إصابات كورونا حول العالم فقد وصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بريطانيا إلى 2657514 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 75015 حالة.

86 إصابة بفيروس كورونا المتحور في الدنمارك

إلى ذلك أعربت السلطات الدنماركية عن قلقها لازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المتحور في البلاد مشيرة إلى تسجيل 86 إصابة به.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عضو الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية تيرا غروف كروس قولها في بيان “إن تفشي الفيروس المتحور المعدي بوتيرة أسرع من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدة” مشيرة إلى أن هذا يعني “وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقائها لفترة أطول للسيطرة على الوباء”.

يشار إلى أن الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 8ر5 ملايين نسمة هي الدولة التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات المماثلة.