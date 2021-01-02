العدوان السعودي يواصل خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مرتكبة 132 خرقاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله اليوم إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية والتحيتا وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية وشارع الخمسين وكيلو 16 والمنظر بالإضافة إلى 22 خرقاً بقصف مدفعي و89 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى تفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.