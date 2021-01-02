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إصلاح عطل لمحولة كهربائية باستطاعة 30 ميغا في محطة تحويل مدينة السويداء

2021-01-02

السويداء-سانا

أنهت ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركة العامة لكهرباء السويداء إصلاح عطل محولة كهربائية باستطاعة 30 ميغا في محطة تحويل مدينة السويداء تسبب بزيادة ساعات التقنين في الجزء الشمالي للمدينة وعدد من قرى المحافظة.

وذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل في تصريح لمراسل سانا أن هذه المحولة تشكل واحدة من محولتين توجدان بالمحطة باستطاعة 30 ميغا لكل محولة ما شكل تعطلها حالة ضغط بالعمل على محولة واحدة وبالتالي زيادة التقنين بشكل قسري وواضح للمناطق التي تتغذى من المحطة بالكهرباء.

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