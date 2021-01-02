حملة تشجير لتأهيل مدخل مدينة القرداحة المتضرر من الحرائق

اللاذقية-سانا

نظم مجلس مدينة القرداحة بالتنسيق مع محافظة اللاذقية ومديرية الزراعة حملة تشجير لتأهيل مدخل المدينة الذي تعرض للحرائق وذلك استكمالا للحملات التي تقيمها المحافظة لإعادة الغطاء النباتي في المناطق المتضررة من الحرائق بمشاركة فعاليات أهلية وحزبية ومنظمات شبابية.

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس علي القوزي في تصريح لمراسل سانا أن مدخل المدينة تعرض للحرائق خلال شهر تشرين الأول ما تسبب بتضرر الغطاء النباتي فيه بشكل كامل وأن الحملة تأتي ضمن خطة المجلس لإعادة تأهيل المدخل وإظهار الجوانب الجمالية وذلك بالتنسيق مع عدة فعاليات بزراعة غراس بأحجام كبيرة ومتنوعة.

بدوره لفت مدير الزراعة المهندس منذر خير بك إلى أنه تم تأمين غراس متنوعة وبأحجام كبيرة لتأهيل الموقع ضمن حملات التشجير المستمرة بالمحافظة منذ بداية الشهر الماضي والتي عملت خلالها نحو 40 جهة عامة وفعاليات أهلية على تشجير مواقع متفرقة من الحرائق مبينا أنه تم تشجير الموقع بالأشجار السائدة في الموقع سابقا ومنها التويا والسرو والبيلسان والهايبسكوس.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن حملات التشجير تمثل رسالة السوريين بأنهم عازمون على إعادة زراعة كل مكان تضرر من الحرائق إلى ما كان عليه سابقا وأجمل.

شارك في حملة التشجير محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم.