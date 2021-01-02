كيليتشدار أوغلو: على أردوغان الاعتذار عن إهاناته للشعب التركي

أنقرة-سانا

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالاعتذار عن إهاناته المستمرة للشعب التركي بمختلف شرائحه.

وأشار كيليتشدار أوغلو وفق ما نقلت عنه صحيفة زمان إلى التصريحات الأخيرة لأردوغان والتي سخر فيها من نساء من حزب الشعب يرتدين الحجاب بتشبيهه لهن بـ “عارضات الأزياء” مؤكداً أن هذا التصرف إهانة للمرأة وأن الشعب التركي مستاء جدا من هذه التصريحات.

وتوجه كيليتشدار أوغلو لأردوغان بالقول “هل يسمح لك منصبك بإهانة الشعب.. أصمت قليلاً وتوقف عن إهانة الناس”.

في سياق آخر ندد البروفيسور حميد بوزرسلان من مدرسة باريس للدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بسياسات أردوغان الداخلية والخارجية موضحاً أن أردوغان يتحدث عن الإصلاحات وفي الوقت نفسه يواصل حملات القمع والاعتقال كما يستمر هوسه بالتدخلات العسكرية خارج تركيا ما يزيد من المشاكل والأزمات التي تعيشها البلاد.

وبين بوزرسلان أن أزمة فيروس كورونا في تركيا كشفت أن نظام أردوغان كذب عمداً على الأتراك بمحاولته إخفاء التأثير الحقيقي للوباء.