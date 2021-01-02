الحسكة.. استشهاد مدني وإصابة 25 آخرين بانفجار قنبلة في سوق العمال-فيديو

الحسكة-سانا

استشهد مدني وأصيب 25 آخرون بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في أحد أسواق مدينة الحسكة.

وذكر مدير الصحة في المحافظة الدكتور عيسى خلف لمراسل سانا أن مدنياً استشهد جراء انفجار القنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين في الحسكة بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 25.

وكان مصدر في قيادة شرطة الحسكة قال لمراسل سانا في وقت سابق إن مجرماً مطلوباً ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة ما أدى إلى إصابة 20 مدنياً بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.

وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة وهو مطلوب بموجب إذاعات بحث عدة.