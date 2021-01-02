الفنانة غرام علي: أحب المسرح لأنه جزء كبير من الحضارة

دمشق-سانا

الفنانة غرام علي تنوعت أعمالها بين المسرح والدراما واتجهت إلى أعمال اجتماعية ووطنية كما لعبت العديد من الأدوار التي تعكس الحالات التي يعيشها المجتمع في بيئات مختلفة.

وفي حديث لـ سانا قالت الفنانة علي أنا أحب المسرح نظراً لأهميته التاريخية ولأنه يشكل حالة ثقافية عالية للمجتمعات المتحضرة ومن المسرحيات التي شاركت فيها مؤخرا مسرحية الميتر مباج من إخراج محمد محاميد ومثل فيها أيضاً فهد السكري وسليمان قطان وفراس الفقير وغيرهم وهي من إنتاج مديرية المسارح والموسيقا إضافة إلى عمل درامي اسمه رياح الجبل مع عامر علي ومحمد قنوع ومي مرهج .

وأشارت علي إلى أهمية العمل المسرحي التي شاركت فيه خلال أمسيات تكريم أسر الشهداء في المحافظات السورية واسمه شام وأخرجه باسل فتال وشارك فيه إنجي نصر وطارق زعتر وقالت لعبت فيه دور ياسمين التي قدمت مونولوجاً حزيناً فيه وجع السوريين ومعاناة الشرفاء وأصحاب المبادئ.

ولفتت الفنانة غرام علي إلى أن بداية أعمالها المسرحية كانت مع الفنان الراحل حسن دكاك في عمل بعنوان طفران وبدو يتجوز وشارك بالعمل الراحل دكاك وطارق الشيخ إضافة إلى عمل آخر عرض في المحافظات السورية بعنوان شو مر يا سكر كتابة وإخراج مازن نظام وعمل لمسرح نقابات العمال عنوانه لا منحاسب ولا منتحاسب وآخر للمسرح القومي اسمه الوصية للأستاذ ممدوح الأطرش وتمثيل أكرم الحلبي وسليمان قطان ومروة الأطرش وأعمال مسرحية أخرى.

وأضافت الفنانة علي إن الأعمال الدرامية الأخرى والمسرحية التي شاركت بها تهتم بحالات تحول المجتمع وصبره وانتصاراته وآلامه إضافة إلى مسرحيات تهتم بالأطفال وتربيتهم مبينة أنه من الضروري دعم الفن وخاصة المسرح لأنه يسهم بالحضارة وتقدم البلد مستشهدة بقول أبي خليل القباني “أعطني مسرحاً أعطيك شعباً”.

محمد خالد الخضر