من لقاء الوحدة والفتوة على ملعب تشرين بدمشق ضمن الجولة 10 من الدوري الممتاز

السبت / 2 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ما أبرز التحديات التي تواجه العروبة كرسالة وهوية وكيف دافعت سورية عنها؟
2021-01-02
السوري القومي الاجتماعي في لبنان: حلقات العدوان الإرهابي ضد سورية مترابطة
2021-01-02
أبو العلا: على المجتمع الدولي وضع حد للغطرسة الأمريكية
2021-01-02
في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس.. قاآني: مسار المقاومة لن يتغير.. المفتي حسون: النصر آت بدم الشهداء
2021-01-01
في ذكرى انتصار الثورة الكوبية… علاقات صداقة وتعاون متجذرة بين سورية وكوبا
2020-12-31
السفارة السورية في لبنان توزع مساعدات مالية على اللاجئين المتضررين من حريق مخيم بحنين
2020-12-31
وزير التجارة العراقي والدندح يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق
2020-12-30
محليات
القبض على ثلاثة أشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة في اللاذقية
2021-01-02
الخارجية: آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين من خلال دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية
2021-01-02
الأرصاد: فرصة ضعيفة لهطل زخات مطر فوق مناطق متفرقة وصقيع على المرتفعات
2021-01-02
تشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي إلى مثواه الأخير في دمشق
2021-01-01
إخماد حريق مخلفات نفطية قرب قرية الزرزورية بريف حمص
2021-01-01
إصابة عدد من الأشخاص بجروح في عدد من المحافظات جراء إطلاق نار عشوائي
2021-01-01
البطريرك يوحنا العاشر في قداس رأس السنة الميلادية: نصلي من أجل سلام سورية ووحدة ترابها-فيديو
2021-01-01
رياضة
الكرامة يستمر بالصدارة.. والتعادل يحسم لقاء الجيش وتشرين في الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-02
التضامن يستعد لمرحلة الإياب بدوري كرة القدم لأندية الدرجة الأولى
2021-01-02
بعد تصدره مرحلة الذهاب.. فريق قاسيون يطمح إلى الظفر بدوري كرة السلة للسيدات
2021-01-02
شادي الشحف ينال الشارة الدولية في التحكيم بلعبة كرة القدم
2021-01-02
زينب بدور.. موهبة واعدة بالريشة الطائرة
2021-01-02
الاتحاد يتأهل للدور النهائي في استفتاء أكثر أندية كرة القدم شعبية في قارة آسيا
2021-01-02
الخابور ومحافظة حمص يتصدران ترتيب دوري السيدات لكرة القدم
2021-01-02
اقتصاد
الزراعة تسمح بشراء الغراس المثمرة من المشاتل التابعة لها على دفتر العائلة
2021-01-02
بيتكوين تحقق أعلى سعر لها على الإطلاق مقابل الدولار
2021-01-02
ارتفاع معدلات التجارة الإلكترونية بسبب أزمة وباء كورونا
2021-01-01
تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي 442 ألف برميل يومياً في تشرين الأول
2021-01-01
زراعة 7800 هكتار بمحصول القمح بالقنيطرة
2021-01-01
تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من الخمس خلال عام 2020
2020-12-31
ارتفاع العجز التجاري التركي
2020-12-31
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من لقاء الوحدة والفتوة على ملعب تشرين بدمشق ضمن الجولة 10 من الدوري الممتاز
2021-01-02
تصوير: محمد السعدوني
الوحدة والفتوة
2021-01-02
anwar
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