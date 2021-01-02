قتلى وجرحى بينهم أتراك بهجوم انتحاري في الصومال

مقديشو-سانا

سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم أتراك في هجوم انتحاري استهدف موظفين في شركة تركية في الصومال.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي بأن “انتحارياً فجر نفسه في منطقة لفلولي جنوب العاصمة الصومالية مقديشو” فيما أوضحت وسائل إعلام صومالية بأن الانتحاري “استهدف عناصر من الشرطة الصومالية كانت تقوم بحراسة مهندسين يشرفون على بناء الطريق الرابط بين مقديشو وأفجوي في إقليم شبيلي السفلى المجاور”.

ووفق الأنباء الأولية أسفر الهجوم عن مصرع 5 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون كانوا قريبين من القوة المستهدفة وإصابة آخرين بجروح نقلوا إلى مستشفيات العاصمة.

من جهتها قالت وزارة خارجية النظام التركي إن “أربعة أتراك أصيبوا بجروح جراء الهجوم الذي استهدف موظفي شركة تركية تتولى بناء طريق مقديشو أفجوي”.

وأعلنت حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن التفجير في بيان لها نشره موقع إخباري محلي مقرب منها.

وقتل أربعة أشخاص وجرح عدة أتراك في كانون الثاني من العام الماضي في هجوم بسيارة مفخخة قرب موقع تشييد طريق في منطقة تقع غرب العاصمة الصومالية مقديشو.