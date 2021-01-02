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لقطات من لقاء الكرامة والشرطة بملعب الباسل في حمص ضمن الجولة 10 من الدوري الممتاز

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من مباراة الكرامة والفتوة ضمن الجولة 9 من الدوري الممتاز

ــ تصوير سامر الشامي  

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