اليونان تمدد الإغلاق الصارم لمواجهة انتشار كورونا

أثينا-سانا

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم أنها مددت من جديد الإغلاق الصارم الساري منذ شهرين في البلاد لغاية الـ 10 من كانون الثاني الحالي لأسباب احترازية ولمواجهة موجة أخرى من وباء كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قوله إن “التدابير الصارمة التي كان من المقرر أن تنتهي في الـ 7 من كانون الثاني ستبدأ من جديد من اليوم وحتى الـ 10 من الشهر الحالي” مشيراً إلى أن الهدف هو عدم تفاقم الوضع والتمكن من إعادة فتح المدارس في الـ 11 من كانون الثاني.

وأضاف بيتساس إن “الوضع الوبائي في البلاد سيجري تقييمه مرة أخرى خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي قبل الإعلان عن توصيات جديدة بشأن النشاط الاقتصادي والاجتماعي”.

وكانت اليونان فرضت حجراً منزلياً صارماً مع منع تجوال ليلي في الـ 7 من تشرين الثاني الماضي في محاولة للحد من انتشار الموجة الثانية من وباء كوفيد19 وهي أكثر فتكاُ من الموجة الأولى في الربيع قبل أن يتم تمديد الإجراء أول مرة في أوائل كانون الأول لمدة شهر.

وسجلت اليونان نحو 4881 حالة وفاة و447139 إصابة بكورونا منذ انتشار الجائحة في البلاد العام الماضي.