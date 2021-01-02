السوري القومي الاجتماعي في لبنان: حلقات العدوان الإرهابي ضد سورية مترابطة

بيروت-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن تزامن العمليات العدوانية الإرهابية التي شهدناها خلال الأيام الماضية ضد سورية يؤكد أن حلقات العدوان الإرهابي مترابطة ومنسقة بين الاحتلال التركي والعدو الصهيوني والمجموعات الإرهابية.

وأوضح الحزب في بيان اليوم أن قيام قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية بقصف قرى وبلدات سورية في ريف الحسكة الشمالي يعتبر عدوانا موصوفا واستكمالا لمخطط ترويع أبناء هذه البلدات وتهجيرهم حيث بدأت حلقات المخطط بقطع المياه عن مدينة الحسكة وممارسة كل أشكال العدوان ضد أبناء المحافظة متسائلا: “أين منظمات حقوق الإنسان الدولية التي لا تنبس ببنت شفة رفضا لعدوانية الاحتلال التركي وصلافته والتي تترجم حصارا وقطعا للمياه عن الأهالي وتهديدا لحياتهم بالقصف الوحشي ما يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأشار الحزب إلى تزامن هذه الاعتداءات مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية وقيام الإرهابيين بتنفيذ عمليات في مناطق عدة مدينا صمت ما يسمى المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الاعتداءات المترابطة.