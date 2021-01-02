ميليشيا (قسد) تختطف 20 مدنياً في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي

ديرالزور-سانا

نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واختطفت عدداً من المدنيين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” شنوا خلال الساعات الماضية حملة مداهمات طالت قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي واختطفوا على إثرها 20 مدنياً على الأقل واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

واختطفت مجموعات من مسلحي ميليشيا “قسد” أمس الأول عشرات المدنيين في مدينة عين عيسى وقرب بلدة تل السمن وقرى شرق مدينة الرقة وبلدة تل براك القسم الرابع من مخيم الهول بريف الحسكة.