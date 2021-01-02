طائرات روسية مسيرة للقضاء على عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تطوير طائرات مسيرة للاستطلاع والقضاء على عواقب استخدام الأسلحة الكيميائية.

ونقلت سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان “يجري تطوير مجمع آلي متعدد الوظائف للحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية لصالح قوات الحماية من الإشعاعات التابعة للقوات المسلحة الروسية” موضحة أن المجمع سيصمم لتنفيذ مجموعة كاملة من الإجراءات بهدف الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي على الأرض واتخاذ إجراءات للقضاء على عواقب استخدام العدو لأسلحة الدمار الشامل في زمن الحرب وسيشمل منصات آلية أرضية ومركبات جوية دون طيار.

وتعتبر قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية قوات خاصة لاتخاذ الإجراءات الأكثر تعقيداً والموجهة للتقليل من حجم خسائر التجمعات والتشكيلات التابعة للقوات البرية وتأمين قيامها بتنفيذ المهام القتالية المخصصة لها في ظروف التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي إضافة إلى رفع درجة قدرتها على مقاومة الأسلحة الدقيقة وغيرها.