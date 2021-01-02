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عزل بلدتين لبنانيتين لمدة أسبوع على خلفية كورونا

2021-01-02

بيروت-سانا

أعلن محافظ جبل لبنان محمد المكاوي اليوم عزل بلدتي زرعون وحمانا وإقفالهما بشكل كامل لمدة أسبوع بسبب فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مكاوي قوله إن بلدة زرعون قضاء المتن سيتم عزلها بشكل كامل لمدة أسبوع وإلغاء الحفلات العامة والخاصة أو المناسبات الاجتماعية والتجمعات على اختلاف أنواعها كما يمنع الخروج إلى الشوارع ما بين الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا من كل يوم.

وأضاف مكاوي “إن المؤسسات ذات الصلة بقطاع الصحة والأدوية والأفران ومحطات توزيع المحروقات والغاز تستثنى من ذلك فيما يتم إقفال محال بيع المواد الغذائية على اختلاف أنواعها والسوبر ماركت والميني ماركت مع التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة”.

وكلف مكاوي بلدية حمانا التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتزام المواطنين بقواعد التباعد المكاني والوقاية وعدم التجوال والاختلاط وعدم مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

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