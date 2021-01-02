تسجيل 3 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا في الأردن

عمان-سانا

أكدت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي رصدت مؤخرا في بريطانيا ليرتفع إجمالي الإصابات بهذه السلالة في البلاد إلى خمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر طبي أردني قوله لقناة المملكة الرسمية إن “الحالات الثلاث الجديدة المصابة بفيروس كورونا المتحور اكتشفت بعد فحص أربع عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة لأشخاص قادمين من خارج الأردن”.

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أعلن الأحد الماضي تسجيل أول إصابتين بالسلالة الجديدة من كورونا لشخصين قدما من بريطانيا في الـ 19 من كانون الأول الماضي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1271 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 567592 والوفيات 3851.

وجددت الوزارة دعوتها إلى اتباع سبل الوقاية وخصوصا ارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصاً.