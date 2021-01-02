روسيا تسجل 447 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 26301 إصابة و447 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا عن 27039 إصابة و536 وفاة في إحصائية سابقة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي إن حصيلة الحالات المسجلة في البلاد وصلت إلى 3 ملايين و212637 بينها 58002 وفاة وارتفع اجمالي المتعافين إلى مليونين و599035 مع بقاء 555600 حالة نشطة.

وفي موسكو تراجع عدد الإصابات اليومية من 5907 أمس إلى 5452 اليوم مع زيادة الوفيات من 71 إلى 76 في حين تماثل 6107 مرضى للشفاء.

وحافظت مؤشرات الوضع الوبائي في بطرسبورغ على استقرارها باستثناء عدد حالات الشفاء الذي هبط من أكثر من 3 آلاف أمس إلى أقل من ألف اليوم.