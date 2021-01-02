صالحي: إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ستقوم بتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة 20 بالمئة وعليها أن تشرف على ذلك.

ونقلت وكالات إيرانية عن صالحي قوله في حديث تلفزيوني مساء أمس.. إن “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بانتظار أوامر الرئيس حسن روحاني للبدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وإنه يمكن تنفيذ ذلك سريعا في منشأة فوردو” مضيفا..”يمكننا إنتاج اليورانيوم المخصب بالنسبة المذكورة بشكل أسرع مما كان قبل الاتفاق النووي”.

وبشأن الزيادة في التخصيب قال صالحي إن “تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة قرار برلماني ونحن ملزمون بتنفيذه” مبينا أنه يتعين على إيران استبدال كبسولة غاز اليورانيوم في المستقبل القريب تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وافق في تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كغ على الأقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا بمنشأة فوردو.