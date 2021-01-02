تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني بينها 14 وافدة

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس بينها 14 حالة وافدة.

وجاء في التقرير اليومي للجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا إنه تم تسجيل سبع من الحالات محلية العدوى في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين وحالة واحدة في بكين” مشيرا إلى انه تم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بإصابتها وصلت إلى شانغهاي من خارج البر الرئيسي أمس.

وحتى الليلة الماضية تم الإبلاغ عن إجمالي 4287 حالة وافدة في البر الرئيسي بينها 4015 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم فيما لا يزال 272 شخصا يتلقون العلاج ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

ووفق اللجنة فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي الصيني 87093 بينها 4287 لوافدين من الخارج وخرج ما مجموعه 82076 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم فيما توفي 4634 شخصا بسبب الفيروس.