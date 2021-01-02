الـ 2 من كانون الثاني 1929 – كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياغارا

دمشق-سانا

1757 – البريطانيون يستولون على مدينة كلكتا الهندية.

1793 – بروسيا وروسيا تقتسمان بولندا.

1929 – كندا والولايات المتحدة تتفقان على حماية شلالات نياغارا.

1937 – إنكلترا وإيطاليا توقعان على “اتفاق البحر المتوسط” وصون استقلال إسبانيا.

1942 – مانيلا تسقط بيد القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية.

1943 – القوات الألمانية تبدأ انسحابها من القوقاز بعد أن حاصرتهم الثلوج خلال الحرب العالمية الثانية.

1950 – توقيع اتفاقية بورتسموث بين اليابان وروسيا لإنهاء الحرب بينهما بوساطة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت.

1964 – الفريق أيوب خان يتولى رئاسة باكستان.

1984 – الجنرال محمدو بخاري يعلن نفسه رئيسا لنيجيريا.

2002 – لوفي مواناوازا يتولى رئاسة زامبيا.

من وفيات هذا اليوم..

1995- محمد سياد بري رئيس الصومال.

1995- مانويل ريفيرا رسام إسباني.