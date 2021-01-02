إيطاليا تسجل 462 وفاة و22211 إصابة جديدة بكورونا

روما-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 462 وفاة على صلة بفيروس كورونا اليوم مقارنة مع 555 في إحصاء الامس بينما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 22211 من 23477.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن بلغ مليونين و129 ألف حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ منذ بدء الجائحة 74621 حالة وهو أكبر عدد في أوروبا والخامس عالمياً.

وأشار تقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء أمس الأول إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ربما يكون أكبر من المشار إليه في البيانات الرسمية.