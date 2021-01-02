فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

باريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 19348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يقل قليلاً عن العدد المسجل أمس الذي بلغ 19927 حالة.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا بلغ مليونين و639 ألفاً و773 حالة وهو خامس أعلى عدد إصابات في العالم مضيفة أن عدد وفيات “كوفيد19” زاد 133 حالة إضافية ليصل الإجمالي إلى 64765.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت اليوم أنه سيجري توسيع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتباراً من يوم غد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.