مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وسجل لليونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقتين 40 و61 على الترتيب فيما سجل هدف الضيوف البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة الـ58 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز رفع فريق “الشياطين الحمر” رصيده إلى 33 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بالشراكة مع ليفربول الذي يتفوق بفارق الأهداف.