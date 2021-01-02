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الخارجية الإيرانية: اغتيال القادة اختصاص أميركي إسرائيلي

2021-01-01

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن اغتيال القادة الأجانب هو اختصاص وعلامة تجارية أميركية إسرائيلية وليست إيرانية.

ونقلت وكالة “ارنا” عن خطيب زادة قوله في تغريدة له اليوم على موقع تويتر رداً على أخبار مزيفة أوردتها وسائل إعلام أميركية إنه على صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية أن تكون أكثر نضجاً من نشر أخبار مزيفة وبث مزاعم معادية لإيران.

وكانت صحيفة “واشنطن تايمز” زعمت في تقرير لها بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد في تصريحاته الأخيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالموت.

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