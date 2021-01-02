إجمالي إصابات (كوفيد 19) في إفريقيا يتجاوز 75ر2 مليون حالة

أديس أبابا-سانا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد “كوفيد19” في القارة الإفريقية وصل اليوم إلى 2759313 حالة.

ونقلت رويترز عن المركز قوله في بيان إن حصيلة الوفيات جراء المرض وصلت حتى اليوم إلى 65480 حالة لافتاً إلى أن إجمالي حالات الشفاء على مستوى القارة وصل إلى 2289156 حالة.

وأوضح المركز أن قائمة أشد البلدان تضرراً من المرض بالنسبة لإجمالي حالات الإصابة تشمل جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وتونس وإثيوبيا حيث سجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد من الإصابات بلغ 1057161 وسجلت أيضا أكبر حصيلة من الوفيات بلغت 28469 حالة.