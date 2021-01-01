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عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١١٥٢٦

وزارة الصحة: شفاء ٧٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٤٢٠

2021-01-01

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