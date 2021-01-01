وزارة الصحة: شفاء ٧٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٤٢٠

الجمعة / 1 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس.. قاآني: مسار المقاومة لن يتغير.. المفتي حسون: النصر آت بدم الشهداء
2021-01-01
في ذكرى انتصار الثورة الكوبية… علاقات صداقة وتعاون متجذرة بين سورية وكوبا
2020-12-31
السفارة السورية في لبنان توزع مساعدات مالية على اللاجئين المتضررين من حريق مخيم بحنين
2020-12-31
وزير التجارة العراقي والدندح يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق
2020-12-30
الرابطة السورية للأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سورية
2020-12-30
تواصل الإدانات للاعتداء على مخيم اللاجئين السوريين في شمال لبنان
2020-12-30
فضيتان وثلاث برونزيات وست شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات
2020-12-30
محليات
تشييع جثمان المخرج الراحل حاتم علي إلى مثواه الأخير في دمشق
2021-01-01
إخماد حريق مخلفات نفطية قرب قرية الزرزورية بريف حمص
2021-01-01
إصابة عدد من الأشخاص بجروح في عدد من المحافظات جراء إطلاق نار عشوائي
2021-01-01
البطريرك يوحنا العاشر في قداس رأس السنة الميلادية: نصلي من أجل سلام سورية ووحدة ترابها-فيديو
2021-01-01
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
2021-01-01
استكمال ترميم المنازل المتضررة من الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي وتسليم عدد منها للأهالي
2020-12-31
احتفاءً بعيد الشجرة.. حملة تشجير في ضاحيتي الفيحاء والديماس بريف دمشق-فيديو
2020-12-31
رياضة
نابولي يعلن إصابة نجمه النيجيري أوسيمين بفيروس كورونا
2021-01-01
مورينيو: قرار تأجيل مباراة توتنهام وفولهام افتقر للاحترافية
2021-01-01
كلوب يطالب باستمرار الدوري الإنكليزي الممتاز رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
2021-01-01
خمسة لاعبين في سيتي يغيبون عن مواجهة تشيلسي بسبب كورونا
2021-01-01
ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتعادلان سلباً بالدوري الإنكليزي
2020-12-30
أتلتيكو مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهدف سواريز
2020-12-30
غرناطة يضاعف معاناة فالنسيا بالفوز عليه بالدوري الإسباني
2020-12-30
اقتصاد
ارتفاع معدلات التجارة الإلكترونية بسبب أزمة وباء كورونا
2021-01-01
تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي 442 ألف برميل يومياً في تشرين الأول
2021-01-01
زراعة 7800 هكتار بمحصول القمح بالقنيطرة
2021-01-01
تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من الخمس خلال عام 2020
2020-12-31
ارتفاع العجز التجاري التركي
2020-12-31
واشنطن تفرض رسوماً جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية
2020-12-31
وزير التجارة العراقي والدندح يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق
2020-12-30
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وزارة الصحة: تسجيل ٩٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١١٥٢٦
وزارة الصحة: شفاء ٧٠ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٤٢٠
2021-01-01
2021-01-01
hasan
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انظر ايضاً
وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧١٧