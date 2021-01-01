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11 وفاة و2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

2021-01-01

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 183888 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم بأنه تم ايضا تسجيل 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1466 حالة.

إلى ذلك سجلت اندونيسيا 8072 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 751270.

ووفقا لموقع وورلد ميترز الخاص بالإحصاءات العالمية تم أيضاً تسجيل 191 وفاة في هذا البلد ليصل الإجمالي إلى 22329.

وفي سلوفاكيا ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 184508 بعد تسجيل 4965 إصابة جديدة بالفيروس بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 2250 بعد تسجيل 112 حالة جديدة.

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