اسكتلندا تطرح الاستقلال عن بريطانيا مع دخول بريكست حيز التنفيذ

لندن-سانا

أعلنت اسكتلندا اليوم أنها ستطرح مجدداً الاستقلال عن بريطانيا التي دخلت اليوم مرحلة جديدة من المشكلات منها تهديد وحدتها بعد إنجاز خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ونقلت فرانس برس عن رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن قولها على تويتر “اسكتلندا ستعود قريباً يا أوروبا” في إشارة إلى نيتها تفرد بلادها عن بريطانيا ومعارضة الخروج من التكتل الأوروبي.

وجددت ستورغن عزمها إجراء استفتاء جديد على استقلال بلادها عن بريطانيا مشيرة إلى أنه “لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوض عما أخذه بريكست منا”.

وكانت ستورغن قالت قبل أيام عبر تويتر إن “الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة” مضيفة إن “بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكتلندا” الذي صوت بنسبة 62 بالمئة ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع مراقبون أن تواجه بريطانيا مزيداً من العراقيل والمشكلات وخاصة في مجال تجارة الموانئ مع إعلان وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفني في حديث إذاعي أن التبادل التجاري البالغ قيمته 80 مليار يورو سيتعرض من الآن فصاعداً لعراقيل عبر بحر إيرلندا بين بريطانيا وإيرلندا بسبب الضوابط والتصاريح والبيروقراطية والكلفة والتأخر.

ويمكن أن يشهد ميناء هوليهيد البارز في ويلز بالقرب من إيرلندا أيضاً عمليات تأخير في الأسابيع المقبلة كما حذر مركز الإعلام لحركة النقل البري في ويلز على تويتر.

وكان مجلس العموم البريطاني وافق أمس على الاتفاق التجاري الذي ينظم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية اللاحقة لعملية بريكست.