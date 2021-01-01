بابا الفاتيكان يدعو لإيجاد (حلول سريعة) من أجل اليمن

الفاتيكان-سانا

جدد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس دعوته الى إيجاد “حلول سريعة” من أجل إحلال السلام في اليمن الذي يعاني جراء العدوان السعودي المتواصل عليه منذ قرابة ست سنوات.

وقال البابا فرنسيس في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي للسلام الـ 54 كما نقلت وسائل إعلام “نفكر بأطفال اليمن الذين لا يستطيعون الحصول على طعام ونحن نصلي سوياً من أجلهم” مستنكراً استمرار استهداف هذا البلد وشعبه.

وكانت بيانات جديدة للأمم المتحدة أظهرت أوائل الشهر المنصرم أن ظروفاً أشبه بالمجاعة ظهرت مجدداً في أجزاء من اليمن وأن قرابة نصف الشعب اليمني يعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أوقع عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية كما تسبب الحصار الواسع الذي يفرضه هذا النظام بمأساة إنسانية كبيرة وحرمان الشعب اليمني من احتياجاته الأساسية من أدوية وأغذية.