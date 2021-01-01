مورينيو: قرار تأجيل مباراة توتنهام وفولهام افتقر للاحترافية

لندن-سانا

اعتبر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبيرز اليوم أن قرار رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ” تأجيل مباراة فريقه مع فولهام بسبب تفشي كورونا في النادي المنتمي لغرب لندن “افتقر للاحترافية”.

وقال مورينيو للصحفيين قبل مواجهة ضيفه ليدز يونايتد غداً “لا أرغب بالحديث كثيراً عن المباراة لكني شعرت أن طريقة التعامل افتقرت إلى الاحترافية” لافتاً إلى أن فريقه استعد لتلك المباراة و”أهدر أسبوعاً من العمل والاستعدادات”.

وكان توتنهام يتصدر الترتيب الشهر الماضي لكنه حصل على نقطة واحدة من ثلاث مباريات ليتراجع للمركز السابع وتوقع مورينيو أن يتحسن أداء الفريق في الفترة المقبلة.

واضطر فولهام إلى التقدم بطلب للدوري الممتاز لإعادة ترتيب موعد المباراة التي كانت مقررة أمس الأول بسبب ظهور العديد من الحالات الإيجابية بنتيجة اختبارات كورونا في صفوف لاعبي الفريق واتخذت رابطة الدوري قرار التأجيل قبل ثلاث ساعات فقط من انطلاقها.