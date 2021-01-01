العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه اللبنانية

بيروت-سانا

جددت زوارق العدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم أنه تم تسجيل 5 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث أقدم عناصر الزوارق المعادية على إطلاق قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

ولفت البيان إلى أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.