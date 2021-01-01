بمناسبة رأس السنة الميلادية… قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق

الجمعة / 1 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في ذكرى استشهاد سليماني والمهندس.. قاآني: مسار المقاومة لن يتغير.. المفتي حسون: النصر آت بدم الشهداء
2021-01-01
في ذكرى انتصار الثورة الكوبية… علاقات صداقة وتعاون متجذرة بين سورية وكوبا
2020-12-31
السفارة السورية في لبنان توزع مساعدات مالية على اللاجئين المتضررين من حريق مخيم بحنين
2020-12-31
وزير التجارة العراقي والدندح يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق
2020-12-30
الرابطة السورية للأمم المتحدة تدين العدوان الإسرائيلي على سورية
2020-12-30
تواصل الإدانات للاعتداء على مخيم اللاجئين السوريين في شمال لبنان
2020-12-30
فضيتان وثلاث برونزيات وست شهادات تقدير لسورية في الأولمبياد الدولي لهندسة الرياضيات
2020-12-30
محليات
البطريرك يوحنا العاشر في قداس رأس السنة الميلادية: نصلي من أجل سلام سورية ووحدة ترابها
2021-01-01
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم جزئياً
2021-01-01
استكمال ترميم المنازل المتضررة من الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي وتسليم عدد منها للأهالي
2020-12-31
احتفاءً بعيد الشجرة.. حملة تشجير في ضاحيتي الفيحاء والديماس بريف دمشق-فيديو
2020-12-31
بمناسبة عيد الشجرة… زراعة 45 هكتاراً بأشجار متنوعة في موقع حيالين الحراجي بريف حماة
2020-12-31
الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء باردة ليلاً
2020-12-31
فعالية لمركز شباب جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة
2020-12-30
رياضة
ليفربول ونيوكاسل يونايتد يتعادلان سلباً بالدوري الإنكليزي
2020-12-30
أتلتيكو مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهدف سواريز
2020-12-30
غرناطة يضاعف معاناة فالنسيا بالفوز عليه بالدوري الإسباني
2020-12-30
تعادل شهبا والعمال وفوز صلخد على الرحى ضمن منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال
2020-12-30
اختتام المرحلة الأولى من المعسكر التدريبي لمنتخب سورية للكاراتيه
2020-12-30
في اختتام ذهاب دوري كرة السلة للسيدات… قاسيون والثورة والجلاء يتشاركون الصدارة
2020-12-30
مدرب المحافظة: هدفنا التأهل للدوري الممتاز لكرة القدم والوصول إلى أدوار متقدمة في كأس الجمهورية
2020-12-30
اقتصاد
تراجع إنتاج النفط الخام الأمريكي 442 ألف برميل يومياً في تشرين الأول
2021-01-01
زراعة 7800 هكتار بمحصول القمح بالقنيطرة
2021-01-01
تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من الخمس خلال عام 2020
2020-12-31
ارتفاع العجز التجاري التركي
2020-12-31
واشنطن تفرض رسوماً جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية
2020-12-31
وزير التجارة العراقي والدندح يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق
2020-12-30
التجارة الداخلية خلال 2020… تأمين احتياجات المواطنين الأساسية وضبط الأسواق وتنشيطها
2020-12-30
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بمناسبة رأس السنة الميلادية… قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق
2021-01-01
تصوير: معتز موعد
قداس إلهي في الكاتدرائية المريمية بدمشق
2021-01-01
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