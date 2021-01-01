مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) بهجمات في أرياف الرقة ودير الزور والحسكة

دير الزور-الرقة-الحسكة-سانا

قتل مسلحان اثنان وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي جراء هجمات نفذها مجهولون على آلياتهم وتحركاتهم في أرياف دير الزور والرقة والحسكة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور لمراسل سانا إن “مجهولين أطلقوا النار على مسلحي ميليشيا “قسد” في قرية الهرموشية ما أدى إلى مقتل اثنين منهم”.

وفي الحسكة ذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقرا لميليشيا “قسد” في قرية سبع سكور جنوب المدينة بينما تم استهداف سيارة تقل مسلحين من الميليشيا بالأسلحة الرشاشة على طريق الخرافي جنوب الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد منهم”.

كما أفادت مصادر محلية في الرقة بهجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية لميليشيا “قسد” قرب مفرق الكرين ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

وقتل أول أمس مسلح وأصيب اخرون من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الحسكة ودير الزور.