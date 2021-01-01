وفاة امرأة بإطلاق رصاص طائش خلال الاحتفال بالعام الجديد في لبنان

بيروت-سانا

توفيت امرأة سورية وأصيب عدد آخر جراء إطلاق الرصاص العشوائي في لبنان خلال الاحتفال بالعام الجديد كما أصيبت إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” في مطار بيروت بالرصاص أيضا فيما قام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوفاة امرأة سورية في الطيبة قرب بعلبك البقاعية وإصابة 3 مواطنين بجروح في المنطقة واثنين اخرين بينهم طفل في الشويفات وطرابلس بسبب الرصاص العشوائي منتصف الليل احتفالاً بالعام الجديد.

وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني أوقف 7 أشخاص كانوا يطلقون النار عشوائيا في طرابلس.