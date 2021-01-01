الغارديان: واحدة من أكبر مشافي لندن تتحول للعناية بمرضى كورونا

لندن-سانا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن واحدة من أكبر مشافي لندن على وشك أن تتحول إلى مشفى متخصصة بمرضى فيروس كورونا فقط مع ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد وتحويل غرف العمليات ومناطق التعافي الجراحي إلى وحدات عنايات مركزة.

ونقلت الصحيفة عن مارسيل ليفي الرئيس التنفيذي لمشفى يونفرسيتي كوليدج في لندن قوله إن “عدد المصابين بكورونا الذين يدخلون المشفى تجاوز الرقم المسجل خلال الموجة الأولى في الربيع بزيادة بنسبة 5 بالمئة يوميا”.

وأوضح ليفي أن الضغط يتزايد بشكل خطير على وحدة العناية المركزة في مشفى يونفرسيتي كوليدج حيث يوجد الآن 70 مريضاً بحالة حرجة مبينا أن الارتفاع الحاد في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الوحدة سيجعل المشفى بحاجة إلى زيادة قدرة استيعابه ويجب عندئذ تفكيك طوابق كاملة وإعادة بنائها وفقاً للمعايير المطلوبة لأجنحة العناية الفائقة.

وفي مؤشر واضح على خطورة الوضع الصحي في لندن على خلفية تفشي كورونا بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إعادة فتح مشفى لندن الميداني الضخم الذي أنشئ في أوائل نيسان الماضي خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء.

يشار إلى أن عدد الإصابات في بريطانيا بلغ مليونين و488780 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 73512 وذلك وفق أحدث إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع لمستجدات الفيروس.

وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت أمس أن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الحالات الحرجة بين المصابين وضع ضغوطا غير مسبوقة على القطاع الصحي البريطاني ودفعه إلى حافة الانهيار.

وتعد بريطانيا الدولة السادسة عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بالفيروس.