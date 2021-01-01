موسكو: اعترضنا نحو 3 آلاف طائرة اقتربت من مجالنا الجوي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن سلاح الجو الروسي اعترض نحو 3 آلاف طائرة مقاتلة وتجسسية حاولت انتهاك المجال الجوي للبلاد خلال عام 2020.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها إن “الجيش الروسي اكتشف العام الماضي 9ر2 ألف طائرة مقاتلة و 1ر1 ألف طائرة تجسس لدى اقترابها من الحدود الروسية” مضيفة “إن وحدات الرادار التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية اكتشفت ورافقت أكثر من مليون طائرة أجنبية”.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ أكثر من 100 تمرين وتدريب تكتيكي خاص بالتعاون بين وحدات الهندسة اللاسلكية ووحدات القوات الجوية في الجيش الروسي على الرغم من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ويقوم أكثر من ستة آلاف عسكري من القوات التقنية اللاسلكية بتنفيذ مهامهم المتمثلة في اكتشاف الأهداف الجوية الغريبة التي تقترب من الحدود الروسية وتحاول انتهاك المجال الجوي للبلاد.