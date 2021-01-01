19 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس بينها 10 حالات لوافدين من الخارج.

وجاء في التقرير اليومي للجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أنه تم تسجيل 5 إصابات محلية جديدة في بكين و4 حالات بمقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد بينما تم تسجيل 5 إصابات جديدة لوافدين في شانغهاي واثنتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان ويوننان وشنشي.

وحتى الليلة الماضية بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87071 والوفيات 4634 والمتعافين 82067 بينما بلغ العدد الكلي للإصابات بين الوافدين 4273 والمتعافين 4006.