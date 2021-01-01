إصابة سبعة أشخاص بجروح جراء أعيرة نارية طائشة في دمشق وريفها

دمشق-سانا

أصيب سبعة أشخاص بجروح بينهم ثلاث نساء وطفلة الليلة الماضية جراء إطلاق نار عشوائي بمناسبة حلول العام الجديد بدمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لمراسلة سانا أن اطلاق النار العشوائي في دمشق أسفر عن إصابة شابة 18عاما في خاصرتها عند كراجات الست بمنطقة الشاغور وأسعفت إلى مشفى المجتهد كما أصيب رجل 32 عاما بكتفه في منطقة نهر عيشة واسعف إلى مشفى المهايني بينما أصيب شاب 17 عاما بكتفه قرب ساحة عرنوس ونقل إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج.

وفي ريف دمشق أشار المصدر إلى أن طفلة في السابعة من عمرها من بلدة صحنايا أصيبت في يدها اليمنى وأسعفت إلى مشفى الفيحاء بينما أصيبت امرأة 34 عاما بقدمها من بلدة يلدا جنوب دمشق وجرى إسعافها إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وأضاف المصدر أن شابا في العشرين من عمره أصيب بطلق ناري نافذ بيده اليمنى في مدينة جرمانا وأسعف إلى مشفى الرعاية الطبية بالمدينة لتلقي العلاج.

وكانت شابة في السابعة عشرة من عمرها أصيبت في وقت سابق بيدها جراء إطلاق نار في مدينة جرمانا وتم إسعافها إلى مشفى الراضي بالمدينة لتلقي العلاج وفق مصدر في قيادة الشرطة.

شهيدي عجيب