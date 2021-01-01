روسيا والصين تؤكدان على تطوير علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات

بكين-سانا

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عزم بلديهما على تطوير علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة على شعبيهما.

وذكرت وكالة شينخوا للأنباء أن الرئيس الصيني أشار خلال تبادله التهاني مع نظيره الروسي بمناسبة العام الجديد إلى استعداد بكين للحفاظ على تواصل وثيق مع موسكو بما يؤدي لتنسيق استراتيجي شامل وتعاون عملي في كل المجالات.

وبين الرئيس شي أن “العام المقبل له أهمية خاصة للعلاقات الثنائية” حيث يركز الجانبان “على موضوع الاحتفال بالذكرى الـ 20 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بينهما وتعزيز فكرة صداقة دائمة بين البلدين ووضع تصور لتنمية العلاقات الثنائية وإثرائها”.

من جانبه قال بوتين إن “شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين تطورت بشكل سريع في العام الماضي وإن الحكومتين ومختلف الإدارات لدى البلدين حافظت على اتصالات وثيقة”.

وأكد بوتين أن روسيا والصين سيواصلان التمسك بمعاهدة حسن الجوار والتعاون وتطوير علاقاتهما الثنائية.