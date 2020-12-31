قوات الاحتلال الأمريكي تعدم بدم بارد طفلاً في مدينة الشدادي

الحسكة-سانا

أقدم عدد من جنود الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي على إعدام طفل في الثانية عشرة من عمره بإطلاق النار عليه عن بعد أمتار قليلة وبدم بارد.

مصادر أهلية قالت لمراسل سانا في الحسكة إن جنود الاحتلال الأمريكي المتمركزين في القاعدة غير الشرعية بمدينة الشدادي بالقرب من حي “التوسعية” أطلقوا النار عمدا على طفل كان يلهو بالقرب من مناطق تمركزهم ما أدى إلى استشهاده.

والطفل مهيدي حسين الفلاح 12 عاما من أهالي البجدلي كان يلهو مع مجموعة أطفال على أطراف حي التوسعية بمدينة الشدادي القريبة من حقل الرمي الذي استولت عليه قوات الاحتلال الأمريكي وتحاول بشكل يومي إرهاب الأهالي وإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب منه حتى وان كان طفلاً.

ولفتت المصادر إلى أن جنود الاحتلال الأمريكي أرادوا من خلال اغتيال الطفل بإطلاق النار عليه مباشرة ترهيب أهالي المنطقة الذين يرفضون ممارساتهم وممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قبلهم.