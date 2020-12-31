إيران تسجل 6390 إصابة جديدة و128 وفاة بكورونا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية اليوم تسجيل 6390 إصابة جديدة و128 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن إجمالي عدد المصابين بكورونا ارتفع في إيران إلى مليون و225 ألفا و143 شخصا بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 988 ألفا و838 شخصا وإجمالي عدد المتوفين 55 ألفا و223 شخصا.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 595291 بينما سجلت وفاة خمسة أشخاص ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12813.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 140 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة تسعة أشخاص.

أما في فلسطين فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في آذار الماضي إلى 155365 بينما توفي 29 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437 ألفا و332 حالة.

كما تم تسجيل 41 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7355.

وفي أوروبا أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 13 ألفا و397 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و294 ألفا و878 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 532 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و554.

وفي النمسا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2913 إصابة جديدة و73 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 360 ألفا و815 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات 6222.