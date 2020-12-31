عرض لخيال الظل يحتفي بعيد الشجرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشجرة الذي يصادف يوم الخميس الأخير من كل عام أقامت مديرية التراث في وزارة الثقافة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية عرضا لخيال الظل بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

العرض الذي اختتم نشاطات وزارة الثقافة للعام الحالي جاء تتويجا لجهود الأمانة السورية للتنمية منذ خمسة أعوام لتسجيل خيال الظل السوري ضمن قائمة الصون العاجل للتراث الثقافي اللامادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” تشرين الثاني من عام 2018.

وتحدثت في مستهل العرض شيرين نداف مشرفة مشروع خيال الظل في الأمانة السورية عن برنامج التراث الحي الذي تنفذه الأمانة ويضم 16 مكونا من بينها خيال الظل ويركز على صون التراث المعرض للاندثار وتوثيقه إضافة إلى مشروع حصر 100 عنصر من التراث الثقافي اللامادي السوري والذي يشمل خمسة أنواع تعنى بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية وبالطقوس والاحتفالات والمعارف والطبيعة.

شيرين التي أسهبت في شرح التعاون القائم بين اليونسكو والأمانة في مجال صون التراث أكدت ارتباط مسرح خيال الظل بالتراث السوري حيث ورد ذكره في مخطوطة تعود لسنة 1308 ميلادية لشمس الدين محمد بن ابراهيم الدمشقي مستعرضة دور الأمانة في حفظ هذه الحرفة التراثية وتقديم سلسلة عروض تجمع بين الترفيه والمحتوى الفكري والقيمي في دمشق والمحافظات عبر المنارات المجتمعية التابعة للأمانة.

ثم عرض فيلم تسجيلي عن البرنامج التدريبي الذي انخرطت فيه مجموعة من الشباب لتعلم حرفة خيال الظل ليصبح لدينا 23 مخايلا بعد أن كانت مقتصرة على المخايل شادي حلاق.

وفي نهاية العرض قدم الشاب علاء الشيخ “متدرب على خيال الظل” مشهدا للشخصيتين الشهيرتين كركوز وعيواظ تناول ضرورة إيلاء زرع الأشجار المزيد من الاهتمام ووجوب مشاركة كل فئات المجتمع في إعادة الغطاء النباتي والغابات اللذين خسرناهما جراء الحرائق.

سامر الشغري