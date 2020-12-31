روحاني: لن تنعم منطقتنا بالاستقرار مع وجود القوات الأميركية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن المنطقة لن تنعم بالهدوء والاستقرار في ظل وجود القوات الأميركية فيها.

وقال روحاني في كلمة اليوم خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة الطاقة “إن الجميع بات يدرك هذه الحقيقة.. وشعوب المنطقة لا بد وأن تخرج هذه القوات وتزيل أثار ما ارتكبته من جرائم بحقها”.

وأشار روحاني إلى أن أعداء إيران ارتكبوا خطأ فادحا من خلال إقدامهم على جريمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشدداً على أن الشعب الإيراني والشعوب في المنطقة ستقف بصلابة في وجه كل المخططات التي تستهدفها وستواصل طريق المقاومة حفاظا على استقلالها وسيادتها.

ولفت روحاني إلى أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ارتكب الكثير من الجرائم خلال فترة حكمه، مؤكداً أن هذه الجرائم ستكون وصمة عار على جبينه عبر التاريخ.