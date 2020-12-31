إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 10 ملايين و266 ألفاً

عواصم-سانا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 10 ملايين و266 ألفاً و674 اليوم بعد زيادة يومية بواقع 21 ألفا و822 إصابة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الهندية قولها إن عدد الوفيات الكلي جراء المرض ارتفع إلى 148 ألفا و738 بعد تسجيل 299 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي اليابان تجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة في العاصمة طوكيو الـ 1300 للمرة الأولى منذ تفشي الوباء ما أثار مخاوف واسعة من قفزة هائلة في حالات العدوى.

وبلغ العدد الكلي للإصابات في اليابان 226 ألفا و596 في حين وصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف و349.

إلى ذلك سجلت وزارة الصحة المكسيكية 12406 إصابات جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 1052 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و413935 والوفيات إلى 124897.

وفي جنوب أفريقيا تجاوز عدد الإصابات اليومي 17 ألفا و710 ليرتفع العدد الكلي إلى مليون و39 ألفا و161 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا.