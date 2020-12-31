الصين تمنح ترخيصاً لأول لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا

بكين-سانا

منحت الصين الموافقة اليوم على استخدام أول لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة (سينوفارم).

وذكرت وكالة شينخوا أن آلية الوقاية والسيطرة المشتركة على كورونا بمجلس الدولة الصيني أوضحت في مؤتمر صحفي أن نتائج مؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المذكور أظهرت فعالية بنسبة 34ر79 بالمئة ضد كورونا وهو ما يلبي المعايير الفنية لمنظمة الصحة العالمية.

وخصصت الصين بعد ظهور الفيروس المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات ووعدت بجعلها “سلعة عامة عالمية” كما اجرت اختبارات سريرية على لقاحات من إنتاجها فى بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.