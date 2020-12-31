الأمن اللبناني يحبط مخططاً إرهابياً لتنظيم داعش في بيروت

بيروت-سانا

أحبطت قوى الأمن اللبناني مخططاً إرهابيا لتنظيم داعش في بيروت.

وجاء في بيان صدر عن قوى الأمن اليوم تم اعتقال إرهابي سوري من تنظيم داعش خطط لتنفيذ عمل إرهابي في لبنان واعترف بأنه كان يرصد أحد المراكز العسكرية اللبنانية في ضواحي بيروت.

وأضاف البيان إن الإرهابي ومن خلال التحقيق معه اعترف بدخوله إلى لبنان خلسة عام 2017 من جهة المصنع وكان ناشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي يتابع إصدارات وأخبار تنظيم داعش ومن ثم نشرها ومنذ قرابة شهرين تواصل مع شخصين أحدهما ملقب بـ “أبو عمر” والثاني “أبو الخطاب” وهما من إرهابيي داعش في سورية وأبلغ الأخير نيته تنفيذ عمل إرهابي في لبنان وطلب تأمين حزام ناسف وقنابل وأسلحة حربية إلا أن توقيفه حال دون حصوله عليها.

وأوضح البيان أن الإرهابي حاول منذ أسبوع تجنيد أحد الإرهابيين في سورية ونشر موسوعات علمية على جهازه الخلوي تتضمن معلومات حول كيفية صناعة المتفجرات بهدف تصنيع عبوات ناسفة ورصد أحد المراكز العسكرية بين محلتي فرن الشباك وعين الرمانة في ضاحية بيروت الشرقية كما قام برصد عدد من الحانات والمقاهي.